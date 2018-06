Station Roeselare eindelijk klaar WERKEN HEBBEN 10 JAAR GEDUURD EN 55 MILJOEN EURO GEKOST SAM VANACKER

18 juni 2018

02u30 0 Roeselare Na tien jaar werken is het nieuwe station eindelijk af. De stad Roeselare, NMBS, Infrabel en De Lijn hebben samen 55,2 miljoen euro geïnvesteerd. "De Berlijnse muur die onze stad in twee sneed is weg", glundert burgemeester Kris De Clercq (CD&V).

"Tien jaar geleden was de stationsbuurt een troosteloze, grijze plaats waar auto's zich vastreden en waar het gevaarlijk was voor fietsers en voetgangers", zegt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). "Vandaag hebben we een modern, veilig en groen verkeersknooppunt waar trein, bus, fiets en auto naadloos op elkaar aansluiten. We hebben samen een lange weg afgelegd en af en toe zaten er wat bulten op ons parcours, maar het resultaat mag er zijn."





In fasen

Die samenwerking begon in 2007. De NMBS betaalde 32 miljoen euro, Roeselare 12,4 miljoen, Infrabel 7,7 miljoen en De Lijn stond in voor 3,1 miljoen. In 2011 werden de perrons vernieuwd en werd een fietserstunnel aangelegd. Twee jaar later kwam er een nieuw busstation en een fietsenstalling voor 884 fietsen. In 2014 startten de werken aan een ondergrondse parking voor 550 auto's.





Vorig jaar was het dan tijd om het gebouw zelf af te werken. Het oude gebouw met de gesloten, betonnen wanden maakte plaats voor een transparant gebouw met veel glas, palend aan een autovrij plein. Errond creëren honderd platanen een groen dak.





Berlijnse muur

Kroon op het werk is de nieuwe fontein met het standbeeld van Isidoor Goddeeris van de spelende kinderen, dat na tien jaar weer een plaatsje heeft gekregen aan het station. Als kers op de taart zullen vijftien schommels opgehangen worden aan de doorsteek richting Krottegem. Sinds afgelopen weekend hangt de eerste er al.





"Iets meer dan veertig jaar geleden werd het vorige stationsgebouw ingehuldigd. Ik was er toen ook", zegt burgemeester Kris De Clercq. "Ik stond aan de hand van mijn vader en herinner me nog dat ik het jammer vond dat het oude, gezellige stationnetje verdwenen was. Vandaag ben ik trots dat ik hier opnieuw mag staan. Om het met een boutade te zeggen: Niets laat meer sporen na dan een station, maar in dit geval zijn het sporen van verbinding. Niet alleen qua mobiliteit. Dankzij de ruime, verlichte doorsteek is de verbinding tussen het centrum en Krottegem aanzienlijk verbreed. Gedaan met de Berlijnse muur die Roeselare doormidden sneed. Dank aan Luc Martens en zijn team voor de visie en de durf die zij destijds aan de dag hebben gelegd."





Zandbak

Bij de horecazaken op het stationsplein horen we niets dan goeds. "Het was even door de zure appel heen bijten, maar we moeten meegaan met de tijd", vindt Caroline Vermeulen van In den Trap. "Bovendien is het erg mooi geworden. Het verschil met vroeger is immens. De fontein maakt de cirkel rond. Mijn kinderen kijken er al naar uit om straks door de waterstralen te lopen. Al dreigt dat in combinatie met de zandbak op het plein misschien een beetje te leuk te worden", lacht ze.