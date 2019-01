Starten en sterker op het internet CDR

09 januari 2019

Stad Roeselare, ARhus en Zorgbedrijf Roeselare bundelen de krachten om de lessenreeksen Starten op het internet en Sterker op het internet dit voorjaar te hernemen. Dit is nodig want computer en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven: informatie opzoeken, contact houden via Facebook, een job vinden, het e-loket van de stad gebruiken, … De cursussen gaan op een rustig tempo, iedereen kan deelnemen. Ze zijn kort, toegankelijk en betaalbaar. Een ideale kennismaking met het internet dus. Nieuw is dat de reeks Starten op het internet opgesplitst wordt volgens toestel, er zijn telkens 10 lessen voor werken met computer (Windows), Android (smartphone of tablet) of iOS (voor Apple iPhone of Apple iPad). Alle cursussen starten in de week van 11 februari en bestaan uit tien lessen, telkens van 18 tot 21.15 uur. De lessen gaan door in dienstencentra Schiervelde of Ten Elsberge. Inschrijven voor alle cursussen kan bij de dienstencentra, het Welzijnshuis, het Vrijetijdspunt en in ARhus afdeling De Munt. Meer informatie in ARhus via 051/69.18.00.