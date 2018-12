STAP zet zich in voor Warmste Week CDR

13 december 2018

Nog tot 22 december organiseert de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten verschillende concerten en andere acties in het kader van de Warmste Week. Met de opbrengst steunt STAP de vzw Ichthyosis België. Ichthyosis is een erfelijke huidaandoening waar één van de leerlingen bij STAP mee geconfronteerd wordt. Leerkracht Els Dedecker gaf de aanzet om daarvoor iets te doen. De hele school zet zich enthousiast in voor dat goede doel. Meer info dewarmsteweek.stubru.be/acties/de-warmste-stap-maand.