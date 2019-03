STAP wil uitbreiden met opleiding tot schrijver CDR

26 maart 2019

Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Adriaen Willaert wil haar opleidingsaanbod voor het schooljaar 2019-2020 graag uitbreiden. Specifiek willen ze het domein Woordkunst-Drama uitbreiden met de studierichting. Op die manier willen ze een antwoord bieden op de vraag van de leerlingen om zich te kunnen verdiepen in het schrijven van teksten, verhalen, poëzie,… Bovendien is er al een leerkracht in huis die de opleiding kwalitatief kan uitbouwen. De gemeenteraad gaf alvast har fiat aan de STAP om een aanvraag te richten aan het ministerie van onderwijs om deze opleiding te mogen organiseren.