Stamgast neemt Irish Tunes over FAMILIE CARLISLE TREKT NA 18 JAAR DEUR VAN HUN PUB DICHT CHARLOTTE DEGEZELLE

07 juni 2018

02u33 0 Roeselare De familie Carlisle neemt zaterdag na 18 jaar afscheid van hun geesteskind, de Ierse pub Irish Tunes. Stamgast Matthias Van de Kerkhove neemt de fakkel over. Op 21 juni heropent hij het café langs de Sint-Alfonsusstraat als The Pub. Buiten de naam is hij niet van plan om drastische wijzigingen door te voeren.

Pater familias Noël Carlisle (83) verruilde Ierland in 1958 voor België. In 2000 startten hij en z'n familie de eerste en enige Ierse pub van Roeselare. "Ik woonde toen in Monaco, Philip (54) in Zweden en onze oudste broer Marc was op militaire missie in Kosovo", vertelt dochter Caroline (45).





"In de kerstperiode waren we allemaal in Roeselare. Toen we een avondje uitzetten, vonden we niet echt onze draai. Het was overal te druk, nergens konden we echt praten. Plots opperde Marc dat we misschien een zaak moesten starten en gezien onze roots leek een Ierse pub ideaal." "Een jaar later, op 15 december 2000, openden we Irish Tunes, al sprak iedereen vanaf dag één gewoon over de pub", pikt broer Philip in. "Het was een schot in de roos. Het eerste weekend was een ware overrompeling en op donderdag stond men buiten aan te schuiven."





"Veel leute gemaakt"

In 2006 stapte Marc, die straks het KOERS-café zal runnen, uit de zaak. Maar voor Caroline en Philip, en papa Noël als ultieme marketingmachine, was het verhaal niet uitgeschreven. Tot nu.





"We hebben de pub quasi altijd alleen gerund. Die vele late uren zijn slopend. Toen we onze 15de verjaardag vierden, spraken we voor het eerst over eindigen in schoonheid. Uiteindelijk hebben we er tot afgelopen zomer over gedaan om de knoop door te hakken. Zaterdag wordt onze laatste dag. De toekomst brengt veel vraagtekens en ligt volledig open. Maar eerst gaan we doen zoals de leerkrachten, een zomer vakantie nemen. We sluiten dit hoofdstuk af met een hoofd en hart vol goeie herinneringen, veel leute en plezier."





Voor 99% hetzelfde

Naar een overnemer voor de zaak was het niet ver zoeken. Die zat gewoon aan de toog. "Ik ben al jaren vaste klant en de buurman van Noël", lacht Matthias Van de Kerkhove (26). "Als postbode kwam ik hier vaak na m'n werk als eerste klant. Zo hoorde ik dat de zaak over te nemen was. In het verleden heb ik nog in de horeca gewerkt en ik sloot de branche niet uit, maar enkel als het op zelfstandige basis kon. Na wat wikken en wegen bleek de zaak het perfecte plaatje te zijn voor mij. Het is de bedoeling dat ik het café op 21 juni heropen. Ik kan nu al garanderen dat de zaak voor 99% blijft zoals ze is. Wel wil ik er toch een beetje m'n eigenheid insteken. Daarom koos ik bijvoorbeeld voor een nieuwe naam, die eigenlijk al 18 jaar in de volksmond wordt gebruikt: The Pub."