Staking bij postbodes voorlopig afgewend 02u48 0 Roeselare De vakbonden vinden het voorstel van Bpost om de hoge werkdruk in het sorteercentrum in Beveren aan te pakken eerder zwak, maar toch zijn de postbodes gisteren akkoord gegaan met de maatregelen. De stakingsdreiging is voorlopig van de baan. "Maar we blijven de situatie opvolgen", zegt Bruno Derveaux (ACOD).

Eind 2017 was de maat vol voor tien Roeselaarse postbodes. Uit onvrede met de hoge werkdruk legden ze enkele uren het werk neer. De hinder voor de postbedeling was beperkt, maar ze hadden toch een duidelijk signaal gegeven. Maandag hebben de vakbonden samengezeten met de directie van Bpost en gisterenochtend kregen de postbodes een reeks maatregelen te horen. De vakbonden zijn niet echt overtuigd en spreken van een mager voorstel. Toch gingen de postbodes akkoord en is een staking vandaag vermeden. "Na een maand gaan we de situatie evalueren", zegt ACOD-sectorsecretaris Bruno Derveaux.





Maatregelen

"Bpost neemt vier maatregelen. Meest tevreden ben ik met het feit dat iedereen mag werken volgens bijzonder bevel. Dat betekent dat de postbodes de begin- en einduren mogen respecteren en dus terug mogen keren naar het verdeelcentrum, zelfs als ze nog niet klaar zijn met alle post te bedelen. De vraag is alleen of iedereen dit zal doen en er niet gesanctioneerd zal worden. Postbodes die meer dan vijf verschillende rondes moeten bedienen, krijgen één dag verlof per maand erbij. Addertje onder het gras is wel dat ze hiervoor niet ziek mogen zijn in die maand. Ten derde komt er ondersteuning op de zwaarste diensten en als laatste wordt er ingezet op een betere communicatie van de leidinggevenden." (CDR)