Staking bij Aldi Roeselare: twee vestigingen gesloten en piket aan depot CDR

13 februari 2019

De algemene stakingsdag laat zich ook voelen bij warenhuisketen Aldi. Vandaag blijven de winkels in de Westlaan en de Rumbeeksesteenweg dicht. Aan het depot in de Kachtemsestraat staat een stakingspiket. “We waren gisterenavond al present bij de opkomst van de nachtploeg. Toen is maar een vijfde van het personeel aan het werk gegaan”, weet Luc Van Klooster, ACV-afgevaardigde van de arbeiders. “De eerste chauffeurs, die 73 winkels in West-Vlaanderen en Henegouwen beleveren, zijn niet om 4.30 uur, maar pas om 6 uur uitgereden. Slechts de helft van hen is aan het werk. Onze werkgever bereidde zich de voorbije weken voor op de staking, zonder extra prestatie-uren, waardoor er waarschijnlijk geen grote problemen zullen zijn in de winkels die open zijn. We staken voor een beter loon, meer koopkracht en betere pensioenen. Het winkelpersoneel ging dan weer overstag na het voorstel van N-VA om de openingsuren uit te breiden.”