Stadsgidsen beu? Kies dan City foot golf ONTDEK DE LEUKSTE PLAATSEN VIA SPELLETJE GOLFVOETBAL CHARLOTTE DEGEZELLE

03 mei 2018

02u40 0 Roeselare Roeselare is de tweede stad ter wereld die je toeristisch kan verkennen via een partijtje City foot golf. Terwijl je in groep een voetbal in een mobiele golfhole probeert te trappen, ontdek je de leukste plaatsen in de binnenstad en een bijpassend streepje geschiedenis. Ook op het nakende WK voetbal wordt ingespeeld.

"De stad verkennen via een gids volstaat niet voor iedereen", zegt schepen van toerisme Dirk Lievens (CD&V). "Velen verlangen naar beleving, naar een doe-element." Daarom introduceerde Roeselare in 2014 City golf: begeleide stadstours waarbij je al golfend de bezienswaardigheden voorgeschoteld krijgt. Dat blijkt een succes want in 2017 ontdekten 716 mensen de stad al citygolfend. "Wel in hoofdzaak vrouwen. Daarom en omdat we steeds vernieuwend uit de hoek willen komen lanceren we nu een nieuw concept: City foot golf", aldus organisator Vincent Hellemans.





City foot golf werd enkele weken terug gelanceerd in Antwerpen. Roeselare mag zich de tweede stad wereldwijd, en de eerste in West-Vlaanderen, noemen die het toeristische belevingsspel lanceert. "Concreet gaan deelnemende groepen, of het nu bedrijven, voetbalploegen of individuelen zijn, samen met een begeleider op pad met zachtere ballen en mobiele doelen, een soort van grote golfholes", verduidelijkt Vincent. "Die hole wordt op uitdagende plaatsen in de stad gezet en de deelnemers moeten in zo weinig mogelijk pogingen en enkel met de voeten de bal in de hole zien te krijgen. Starten doen we steeds aan de balie van Toerisme Roeselare in de Paterskerk (en na de verhuis richting Arsenaal van daaruit, nvdr.). Vervolgens gaat het via de Grote Markt, het Geitenpark, De Munt, de Sint-Michielskerk, het Polenplein en de Botermarkt. Tijdens het wandelen van locatie naar locatie voorziet de begeleider wat leuke weetjes en verhalen over de stad. Maar wees gerust, het wordt geen geschiedenisles. De opzet van alles is plezier maken en mensen rondleiden zonder het straatbeeld te hinderen of schade te berokkenen. Is er toch schade? Dan zijn de deelnemers verzekerd."





Perfecte timing

De timing om de City foot golf te lanceren is perfect, op amper anderhalve maand voor de start van het WK voetbal in Rusland.





"Alle matchen van de Rode Duivels worden getoond op het Polenplein, maar het is ideaal om hier met de City foot golf ook op in te spelen", zegt sportschepen José Debels (CD&V). "Tijdens de wedstrijddagen van de Rode Duivels zal er thematisch gewerkt worden. Zo staat er City beer foot golf op het programma en voorzien we leuke attributen om de Duivels aan te moedigen."





City Foot Golf kan van maandag tot en met zondag op aanvraag gespeeld worden door groepen van 6 tot 48 personen. Per persoon betaal je 20 euro. Boeken moet op 0498/39.56.94 of info@cityfoodgolf.be.