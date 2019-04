Stadsfestival VOLTA RSL trekt klimaatkaart: Groot debat met Nic Balthazar en Youth for Climate Charlotte Degezelle

11 april 2019

08u55 0 Roeselare VOLTA RSL, Stadsfestival van de toekomst, trekt dit jaar de kaart van het klimaat. Samen met Youth for Climate RSL halen ze op zondag 28 april regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar en Toon Lambrecht, de rechterhand van Anuna De Wever, naar Roeselare voor het Grote Klimaatdebat. Daarnaast staat er op zaterdag 27 en dinsdag 30 april heel veel muziek op het programma.

Week na week verzamelen duizenden jongeren in de straten van Brussel en andere Belgische steden om van onze beleidsmakers een krachtig klimaatbeleid te eisen. Ook Roeselaarse jongeren laten zich horen via Youth for Climate RSL. Nu bundelen zij de krachten met de organisatoren van VOLTA RSL, Stadsfestival van de toekomst.

“We moesten gewoon iets doen rond het klimaat”, vertelt Elise Vanhecke. “Tijdens een brainstorm kwam de naam van regisseur en klimaatactivist Nic Balthazar naar boven. We wisten hem te overtuigen door te vertellen wat Roeselare al allemaal onderneemt voor het klimaat via onder meer de Klimaatswitch. Hij hapte toe en zal met woorden, beelden en een straf klimaatbetoog helder uitleggen wat de uitdagingen zijn.”

Toon Lambrecht

“Daarna is het de beurt aan Youth for Climate RSL. Tijdens het Grote Klimaatdebat, waarvoor ze zowel klimaatspijbelaars, beleidsmakers, ondernemers en burgers die begaan zijn met het klimaat, zijn zij de kritische vraagstellers. Anuna De Wever, het gezicht van Youth for Climate, kan zelf niet aanwezig zijn. Maar haar rechterhand Toon Lambrecht bevestigde en brengt misschien ook Kyra Gantois mee.”

Geen ‘Zevende Dag’

“We gaan niet voor een debat à la De Zevende Dag”, pikt Laurent Dewilde in. “We willen daarentegen ook de sociale en de kunstzinnige invalshoek belichten. Zo zal Floris Caes, bekend onder z’n artiestennaam Boccanegra, terugblikken op The Making of the Epitaph, een grafschrift van de mensheid dat hij bovenop de piramide van Chefren in Egypte dropte.”

Het Grote Klimaatdebat vindt op zondag 28 april plaats in Wood Cube langs de Sint-Jorisstraat 28.

Naast het klimaatverhaal biedt Volta ook opnieuw heel wat muziek. Op zaterdag 27 april vindt om 20 uur in café St. Georges aan het Stationsplein de 12e editie plaats van de Jonge Helden Rock Rally. “We kregen een 100-tal inzendingen binnen waaruit we drie bands selecteerden: het Roeselaarse Bucht, Robert uit Knokke-Heist en het Gentse The Happy Suspended”, weet Anwar Ladlani.

“Zij zullen het beste van zichzelf geven in de hoop op dinsdag 30 april het muziekfestival Volta RSL te mogen aftrappen. Een onafhankelijke jury met mensen uit de muziekindustrie bepaalt de winnaar en als afsluiter treedt ook Millbrooks, de winnaar van vorig jaar op.”

Volledig Belgisch

Wie op dinsdag 30 april het gratis muziekfestival Volta RSL aftrapt op het Stationsplein zal dus maar last minute bekend zijn. De rest van het programma ligt wel al vast. “We zijn dit jaar gegaan voor een volledig Belgisch programma”, duidt Nathalie Maes. “Grand Blue Heron staat voor stevige rock, Brzzvll brengt experimentele jazz en Bayacomputer staat garant voor een mengelmoes van synthpop, coldwave en postpunk. De hiphoppers van Uberdope kennen we van hun versie van het nieuws op Studio Brussel en afsluiten doen we met Team Damp.” Het festival start om 19 uur.