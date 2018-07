Stadsdiensten met verlof 04 juli 2018

Alle stadsdiensten zijn gesloten op woensdag 11 juli , het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, en op zaterdag 21 juli, de Nationale feestdag. Enige uitzondering is het Spillebad dat wel open is op 11 juli. 'KOERS. Museum van de Wielersport' in de Paterskerk blijft trouwens de hele zomer open. Ook op feestdagen kan je er terecht voor een bezoekje of voor toeristische informatie over Roeselare. (CDR)