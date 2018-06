Stadscentrum wordt weer één groot speelterrein 28 juni 2018

02u30 0 Roeselare De kinderen zijn deze zomer meer dan ooit baas in Roeselare. De stad komt op de proppen met de vierde editie van Spelen met de Stad om de publieke ruimte in het centrum leuker en speelser te maken.

"We gaan wild spelen met en chillen in de stad, spelen met kunst en spelend bewegen in de stad", vertelt jeugdschepen Michèle Hostekint (sp.a). "Op de O-L-Vrouwemarkt en in het Noordhof komt een buurtboomhut, in de Pantser-, Vijver-, Pater Pire en Koornstraat kan er in bomen geklauterd worden, op site Dumont-Wyckhuyse komt een zonnebloemdoolhof en we gaan kampen en clubhuizen bouwen."





Lichtprojectie

Onder het stationsviaduct komen hangmatten en schommels, de ijzeren wanden aan de Kleine Bassin worden magneetborden en in het Wortelstraatje komt een lichtprojectie van een onder water verloren Roeselare. "Er zal ook een mobiele speleobox 'Down the rabbit hole' door de stad toeren, het pleintje in de Kokelarestraat wordt een urban garden waar kinderen kunnen tuinieren, onder meer op het vismarktje wordt een muur omgevormd tot klimmuur, de parking in de Zwarte Leeuwstraat wordt in het weekend een basketbalterrein,..." De zomer wordt op zondag 23 september afgesloten op de forenzenparking waar een avontuurlijk speelterrein wordt gecreëerd.





Alle activiteiten zijn gebundeld op een overzichtelijk plan. Meer info op spelenmetdestad.roeselare.be. (CDR)