Stadsbestuur wil vooruit met Roeselare: van genderneutrale verschoonplekken tot speelpleinen op daken Charlotte Degezelle

03 april 2019

20u00 0 Roeselare Meerderheidspartijen CD&V, Sp.a en de Vernieuwers en Open VLD willen de komende jaren vooruit met Roeselare. Dat is toch de titel van hun bestuursakkoord 2019-2014 dat uit niet minder dan 500 concrete maatregelen, ambities, bestaat. Wij vatten hun meest opvallende plannen thematisch samen.

• Mobiliteit

Roeselare wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als fietsstad en plant daarom de komende jaren 100 kilometer extra fietspaden. Vrijliggend, langs invalswegen, doorsteken,… Veel aandacht gaat ook naar het openbaar vervoer. Alle stads- en streeklijnen van De Lijn worden tegen 2021 herbekeken om zo te komen tot een klantvriendelijker busnet. Vanaf 2022 zullen elektrische stadsbusjes in het straatbeeld verschijnen en vanaf halfweg november, wanneer de nieuwe campus van AZ Delta in Rumbeke opent, zal er om de 20 minuten een bus rijden tussen het station en het nieuwe ziekenhuis. Inzake het parkeren in de stad wordt onderzocht of er een bijkomende centrumparking gerealiseerd kan worden op de site van het Spillebad en of de parking Afrit haven als randparking gebruikt kan worden met collectief vervoer over de weg of langs het water. Overdreven snelheid op de weg is een groot probleem. In de zone 30 gaat men voor nultolerantie. Met een expertenwerkgroep wordt de mobiliteit rond het station, inclusief de Kop van de Vaart, de Veldstraat en de Trakelweg, onder de loep genomen en mogelijk wordt de Westlaan aangepast om de ontsluiting van de KaDo-wijk te optimaliseren.

• Deelgemeenten

Ongeveer 40% van de Roeselarenaars wonen in Oekene, Rumbeke, Beveren of Beitem. De bestuursmeerderheid hoopt in elke deelgemeente de meest dringende noden te lenigen. Beitem mag in het kader van een ruimer masterplan voor de omgeving van de kerk en de school een nieuwe gemeenschapszaal verwachten. Ook wordt de waterproblematiek in de omgeving van de Euroshop aangepakt. In Oekene willen ze de dorpskern vergroenen, rekening houdend met de jaarlijkse Gardeboefeesten, wordt de sport- en recreatiesite aan basisschool De Ark gerealiseerd en blijft verkeersveiligheid lans de Sint-Elooiswinkelstraat een aandachtspunt. In Rumbeke moet het oude gemeentehuis de thuishaven worden van tal van verenigingen en wordt het Kerkplein vergroend. Beveren krijgt een nieuw wijkhuis en wordt met de aanleg van nieuwe en uitbreiding van bestaande bufferbekkens gewapend tegen wateroverlast.

• Handel en ondernemen

Om aantrekkelijk te blijven als shoppingstad worden de centrumstraten heringericht met bijzondere aandacht voor het verkeersvrije gedeelte van de Ooststraat waar zowel uitnodigende poorten als een flexibele overkapping worden onderzocht. Het bestuur gaat voor groen in de hoogte en thematische inkleding per seizoen. Men wil lockers aan de stadsrandparkings voor handsfree shoppen en plant boeken- en rommelmarkten op de pleinen. Goed nieuws voor de horeca: de terrasbelasting wordt afgebouwd en de belasting op het openblijven na sluitingsuur afgeschaft.

• Sport en cultuur

Stevige investeringen in sportinfrastructuur met een nieuwe sporthal voor Stedelijke Basisschool De Brug die na de schooluren opengesteld zal worden voor clubs en verenigingen, een renovatie van het sportstadion zodat de atletiekverenigingen er ook indoor kunnen trainen, extra kleedkamer, sanitair en een renovatiebeurt voor sporthal Onze Kinderen, een nieuwe locatie voor de gevechtssporten in de Bruanestraat en kunstgrasvelden voor Club Roeselare en KSV De Ruiter. Op cultureel vlak wordt TRAX uitgebouwd als muziekcentrum, gaat men voor een cultuurverzamelgebouw in de Paterskerk, wordt een nieuw stadsarchief gerealiseerd nabij de Stedelijke Ateliers en wordt de Sint-Amandskerk technisch uitgerust voor socio-culturele activiteiten.

• Groen en duurzaamheid

De komende jaren wil het stadsbestuur een flinke inhaalbeweging maken op vlak van vergroening met 100.000 extra bomen. Dit willen ze realiseren met een versnelde aanplant van het Krommebeek- en Bergmolenbos, een lanen- en drevenplan en zelfs een dakenplan dat mot bekijken of er op platte daken aan stadslandbouw gedaan kan worden, of er speeltuintjes en/of parkjes op hoogte kunnen ingericht worden. Het Geitepark krijgt een recreatieve zone waar in openlucht gezwommen zal kunnen worden en waar je met een bootje zal kunnen varen. Roeselare wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en maakt daarom werk van een energiecoöperatie.

• Veilig en proper

Er wordt een nultolerantie ingevoerd op zwerfvuil met onmiddellijke beboeting en meer mobiele camera’s. De aanwezigheid van de politie en gemeenschapswachten in het straatbeeld wordt verhoogd door een grotere inzet van de flexteams, de hondengeleiders en wijkagenten en er worden extra gemeenschapswachten aangeworven. Er wordt onderzocht of er in de uitgaansbuurten veilige lockers voor schooltassen geplaatst kunnen worden.

• Zorgstad

Rusthuizen Sint-Henricus en De Waterdam worden uitgebreid. De dienstencentra worden gedecentraliseerd met bijvoorbeeld activiteiten in het vroegere Rumbeekse gemeentehuis. RSL Op Post wordt vanaf eind dit jaar de thuishaven van de Kringwinkel, de Graancirkel en de Komaf. De nieuwbouw campus van AZ Delta in Rumbeke opent half november, de nieuwbouw op de stadscampus begin 2020 en het moederhuis wordt tegen eind 2020 omgeturnd tot palliatief centrum. In de openbare gebouwen wordt werk gemaakt van genderneutrale verschoonplekken.

• Stadsontwikkeling

Er wordt werk gemaakt van een echt zichtbaar waternetwerk in de stad door waterverbindingen te creëren en waar mogelijk ondergrondse beken weer aan de oppervlakte te brengen. Krottegem krijgt een make-over met onder meer de heraanleg van de Ardooisesteenweg en de Spanjestraat, en er wordt een toekomstvisie ontwikkeld voor de site De Spil/Spillebad waar men gaat voor een combinatie van wonen, werken, parkeren, cultuur (kunstonderwijs) en groen. Ook de buurt van de Ronde Kom, met de site Van Marcke en verschillende overheidsgebouwen die op termijn vrij komen, wordt onder de loep genomen net zoals de kop van het stadspark. In 2020 wil Roeselare Erfgoedgemeente worden en dankzij een eigen bouwmeestersprogramma wordt werk gemaakt van een globale visie op stadsontwikkeling waarbij op bouwblokniveau wordt gewerkt in plaats van per dossier.