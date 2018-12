Stadsbestuur bedankt Mooimakers CDR

21 december 2018

21u45 0

Het stadsbestuur nodigde alle Mooimakers uit voor een bedankingsmoment in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Mooimakers zijn vrijwilligers die op regelmatige basis een favoriet pleintje, een stuk stoep of een dagelijkse wandelroute opruimen. Ook in wijken en parken gaan groepjes vrijwilligers aan de slag. Dat zorgt niet alleen voor een propere buurt, er is ook meer sociale controle wat de ruimere leefkwaliteit ten goede komt. Op vandaag kan Roeselare al rekenen op 75 geëngageerde Mooimakers maar men wil deze werking graag verder uitbreiden. We willen deze werking verder uitbreiden. Zowel wijk/groepsinitiatieven als individuele Mooimakers zijn welkom. Wie interesse heeft in de Mooimakers VANRSL kan contact opnemen met de dienst Leefmilieu via projectenod@roeselare.be of 051/26.97.86.