Stad zet mobiele fietsenstalling in 21 juni 2018

De stad Roeselare moedigt het gebruik van de fiets als vervoersmiddel richting evenementen aan. Om de nood aan fietsenstallingen op te vangen, kocht de stad een mobiele fietsenstalling aan. Die heeft een capaciteit van driehonderd fietsen. Samen met de fietsenstalling worden twee beachvlaggen geleverd om de bezoeker de weg te wijzen naar de rekken.





De stad zal tijdens de WK-matchen van de Rode Duivels de fietsenstalling op de Botermarkt inzetten. Daarna volgen nog de Batjes, het feest van de Vlaamse Gemeenschap en de nationale feestdag, Ketnet op de Grote Markt, West-Vlaanderens Mooiste, het Trax-festival en de Grote Stooringe. Daarnaast is de fietsenstalling ook te huur via evenementen.roeselare.be en het Vrijetijdspunt in de Zuidstraat 17. (CDR)