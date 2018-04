Stad wint eerste prijs Platforma awards 05 april 2018

Roeselare en Beninese partnerstad Dogbo wonnen de eerste prijs, een reportage ter waarde van 10.000 euro, op de Platforma awards met hun samenwerking rond de aangifte van geboortes. Roeselare heeft Dogbo ondersteund in het uitwerken van een actieplan. Er is ingezet op het sensibiliseren van de ouders en het vormen van de ambtenaren en de gezondheidswerkers. Dankzij de samenwerking is Dogbo is Benin een voorbeeld op vlak van geboorteregistratie. Vandaag wordt 100 procent van de geboortes in Dogbo geregistreerd. Platforma vertegenwoordigt als Europese instelling regionale en lokale overheden die actief zijn op het vlak van internationale samenwerking. 42 verschillende projecten van 75 lokale en regionale overheden uit 30 verschillende landen dongen mee naar de hoofdprijs. (CDR)