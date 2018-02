Stad wil Kaasterwijk behoeden voor extra verkeer 14 februari 2018

02u31 0 Roeselare De stad plant ingrepen om extra verkeer te weren uit de Kaasterwijk in Rumbeke. Vlakbij komen immers de garage van Top Motors, winkel- en kantorencomplex R. Plaza en een kmo-zone op het einde van de Kaasterstraat.

De gemeenteraad buigt zich maandag over het eerste luik van de drieledige ingreep. "Het is de bedoeling om verkeer naar de wijk te scheiden van dat naar de kmo's. Hiervoor koopt de stad twee stukjes grond langs de Koestraat en de Rijksweg", zegt Tom Vanblaere, jurist bij stad Roeselare. "Voor het stukje op de hoek van beide straten, eigendom van het Agentschap Wegen en Verkeer, kregen we een gebruiksrecht." Op dat terrein, waarvoor de stad 250.000 euro neertelt, worden een nieuwe rotonde en ventweg aangelegd. Deze werken, goed voor zo'n 390.000 euro, worden gedragen door de eigenaars van de gronden die in ontwikkeling zijn. "Wellicht zal de aanleg van de ventweg en de rotonde net voor het bouwverlof starten", klinkt het bij Studiebureau Jos Dumoulin. "De rotonde komt in de Koestraat en zal R.Plaza en de nog te ontwikkelen KMO-zone ontsluiten. Ook zal ze toegang geven tot de nieuwe ventweg, die evenwijdig met de Koestraat en de Rijksweg naar het terrein van Top Motors loopt." Zo moet alle verkeer van en naar de nieuwe garage, kmo-zone en R.Plaza niet door de Kaasterwijk, maar via de Rijksweg en de nieuwe weg rijden. Extra 'hulpmiddel' hierbij is een knip of onderbreking voor het gemotoriseerde verkeer. "Die knip komt in de Maria's Lindestraat", zegt mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V). Tot slot wordt ook de Moorsleedsesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Rijksweg verbreed. Hierdoor zullen er minder lange files aan de verkeerslichten staan, waardoor de autmobilisten niet langer geneigd zullen zijn om de Kaasterwijk in te rijden. "Tegen 1 juli moet dit uitgevoerd zijn", aldus de schepen. (CDR)