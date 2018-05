Stad toont goede voornemens op 'Klimaatfestival' 28 mei 2018

Gisteren werd in het voormalige postgebouw een 'Klimaatfestival' gehouden, met als hoogtepunt de voorstelling van een ambitieus klimaatplan, het resultaat van overleg tussen enerzijds de stad en anderzijds de inwoners, de ondernemingen en de verenigingen.





"Roeselare moet een voortrekkersrol spelen in de klimaatswitch", zegt bevoegd schepen Michèle Hostekint (sp.a). "We zijn al trendsetter met ons warmtenet, terwijl we ook met kleinere initiatieven goed bezig zijn."





Volgens het nieuwe klimaatplan moet er echter nog een serieus tandje bij gestoken worden.





"We moeten af van onze verslaving aan fossiele brandstof", zegt Timo Wyffels van de werkgroep. "Als we de uitstoot met veertig procent willen verminderen tegen 2030 moeten we naar een circulaire eonomie groeien en keihard inzetten op hernieuwbare energie. Het kan, maar we moeten écht baanbrekend durven zijn."





Alle betrokkenen, waaronder ook burgemeester Kris Declerq (CD&V), beloofden symbolisch de nodige moed te zullen tonen door hun handtekening op een paneel te zetten. (SVR)