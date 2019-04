Stad stuurt wegversmalling Maria’s Lindestraat

10 april 2019

16u10 0 Roeselare Na een golf van kritiek stuurt stad Roeselare de tijdelijke verkeersmaatregelen bij om de Kaasterwijk en de woonwijken rond de Koe- en de Maria’s Lindestraat te behoeden voor doorgaand en te snel verkeer. De te krappe wegversmalling in de Maria’s Lindestraat wordt zo snel mogelijk breder gemaakt en de Pastoor Slossestraat en de Koestraat tussen de Hoogstraat en Pastoor Slossestraat worden uit de woonzone gehaald.

Er is de voorbije maanden al veel geschreven over de Maria’s Lindestraat. Het stadsbestuur wou de straat knippen om de Kaasterwijk verkeersveiliger te maken. Maar de bewoners aan de andere kant van de knip protesteerden hevig. De knip werd on hold gezet en het stadsbestuur beloofde eerst, in samenspraak met alle betrokkenen, werk te maken van een globaal circulatieplan voor Rumbeke. Dat hopen ze in 2020 uit te rollen. Wel werd beslist al enkele tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen. Die werden maandag uitgevoerd en leidden direct tot een storm van protest. Op sociale media wordt de smalle wegversmalling in de Maria’s Lindestraat een klucht genoemd en omwonenden uiten hun vrees dat de hulpdiensten er niet eens door kunnen. Maar ook het plaatsen van borden ‘plaatselijk verkeer’ rond de betrokken woonzone, beroert de gemoederen. Sommigen spreken zelfs over gebroken beloftes en pesterijen en eisen het ontslag van mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V).

Tijdelijke maatregelen

Schepen Coppé (CD&V) nam de situatie woensdagmorgen samen met de betrokken diensten en de politie onder de loep. Er volgt een bijsturing. “De ingrepen die eerder deze week werden uitgevoerd, kwamen er na meerdere vergaderingen met de voor- en tegenstanders van de knip in de Maria’s Lindestraat. Die werden in consensus afgesproken. Alles werd ook doorgepraat met de veiligheidsdiensten. Het zijn tijdelijke maatregelen in afwachting van het nieuwe circulatieplan”, benadrukt ze. “In overleg zijn we op zoek gegaan naar oplossingen en die werden ook via een bewonersbrief gecommuniceerd. De borden plaatselijk verkeer willen verkeer dat niet in de woonwijken moet zijn, vermijden. De inwoners en bezoekers mogen uiteraard wel met de auto in die woonwijken. Fietsers mogen overal door. Wel hebben we beslist de Pastoor Slossestraat en de Koestraat tussen de Hoogstraat en de Pastoor Slossestraat uit de woonzone te halen. Dit om de vlotte bereikbaarheid van de scholen en een betere circulatie te garanderen. Ook de wegversmalling in de Maria’s Lindestraat gaan we zo snel mogelijk aanpassen. Het kan niet de bedoeling zijn dat automobilisten hun zijspiegels beschadigen bij het doorrijden, maar de snelheid moet er wel naar beneden.”

Tevredenheid

Bram Verfaillie, woordvoerder van de buurt rond de Maria’s Linde- en de Koestraat, is blij met de aanpassing. “Wij hebben en hadden geen problemen met de genomen maatregelen. Die kwamen er in overleg. Maar die ene wegversmalling is echt veel te smal. En bovendien is die uitgevoerd net op de plek waar de knip aanvankelijk zou komen. Dat is olie op het vuur. Alles was nu eindelijk rustig, en hierdoor staat heel Rumbeke weer op z’n achterpoten. Had men die versmalling meteen 30 centimeter breder gemaakt, dan was er nooit een probleem geweest.” Ook in de Kaasterwijk, die zich tevreden moet stellen met tijdelijke maatregelen in plaats van de gehoopte knip, is men tevreden. “De maatregelen zijn correct uitgevoerd, zoals afgesproken in overleg”, reageert woordvoerster Charlotte Decru. “We zijn blij dat er eindelijk al iets van tijdelijke maatregelen getroffen is als voorbode op het totale circulatieplan. Die moeten onze woonomgeving veiliger en leefbaarder maken.”