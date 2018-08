Stad nieuw zwembad? Dan krijgt burgemeester nieuwe zwemshort 23 augustus 2018

Burgemeester Kris Declercq (CD&V) weet wat aan te trekken vrijdagavond voor de officiële opening van het nieuwe zwembad Sportoase Schiervelde. De zaakvoerders van Merchandise Essentials, Niels Vandecasteele en Steven Callens, schonken hem een zwemshort van eigen makelij. "Jaren terug opende Elio Di Rupo het Bergense zwembad in een piepkleine rode zwembroek. Dat beeld staat in velen hun geheugen gegrift. Wij willen graag dat het nieuwe Roeselaarse bad iets stijlvoller geopend wordt en aangezien we zwembroeken maken voor The Virgin Islands en Amerika doen we dat ook graag voor onze eigen burgervader." Die apprecieert het gebaar. "Het toont dat ons nieuw zwembad breed gedragen is, ook door een vlaggenschip als Merchandise Essentials dat wereldwijd actief is." (CDR)