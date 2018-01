Stad leert inwoners internetten 29 januari 2018

De stad, Zorgbedrijf Roeselare en ARhus pakken dit voorjaar uit met een nieuwe editie van de cursussen 'Starten op het internet' en 'Sterker op het internet'. Dat zijn lessenreeksen voor wie wil leren werken met de computer en internet of zijn kennis wil verbeteren. De lessen vinden plaats in dienstencentrum Schiervelde of Ten Elsberge en lopen van eind februari tot halfweg mei. Inwoners van Roeselare betalen 40 euro of 10 euro met vrijetijdspas. Inschrijven kan bij de dienstcentra, het Welzijnshuis, het Vrijetijdspunt of aan de balie van ARhus. Breng je identiteitskaart mee. (CDR)