Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart deelt gratis wilgenpoten uit CDR

15 januari 2019

Voor het vijfde jaar op rij organiseert het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart de actie ‘Bewilg het landschap’, waarbij je gratis wilgenpoten kunt verkrijgen om deze winter in je weide of tuin aan te planten. De afgelopen vier seizoenen werden 3.167 wilgenpoten uitgedeeld. In Roeselare kun je op zaterdag 23 februari tussen 9 en 10 uur terecht op het Rumbeekse recyclagepark in de Koolzaadstraat om wilgenpoten af te halen. Je moet deze wel eerst reserveren op www.westvlaamsehart.be/bewilghetlandschap.html. Hierbij moet je opgeven hoeveel wilgenpoten je wil en waar je die wil planten.