Stad laat kerkhoven ontkleuren als jachtgebied 21 maart 2018

Groen-raadslid Steven Dewitte wou tijdens de gemeenteraad te weten komen of er Roeselaarse stadseigendommen ingekleurd zijn als jachtgebied en of de stad deze zal laten ontkleuren. Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen) meldde dat er 74 Roeselaarse percelen ingekleurd zijn als jachtgebied. "Onder meer de Oekense begraafplaats, de terreinen van KSV De Ruiter, de stadsboomgaard, het nieuwe gedeelte van de begraafplaats in de Groenestraat,... Met het college hebben we de procedure gestart om dit te laten aanpassen. Gewone jacht zal niet meer mogelijk zijn, maar bij eventuele overlast kunnen we wel optreden." (CDR)