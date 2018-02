Stad komt je zolder opruimen (als jij je dak laat isoleren) 22 februari 2018

02u29 0 Roeselare Nog steeds geen werk gemaakt van het isoleren van je dak, omdat je het niet ziet zitten om eerst je overvolle zolder op te ruimen? Geen probleem. De stad Roeselare komt nu, in samenwerking met onder meer Buurt en Co vzw, met de oplossing.

Wie zich voor eind april inschrijft op de groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie die de Stad samen met Test Aankoop organiseert, krijgt gratis hulp bij het opruimen van de zolder. "We merken dat stimuleren en faciliteren efficiënter is dan subsidiëren", vertelt schepen Michèle Hostekint (sp.a). "Bovendien gebeurt de zolderopruiming, die wordt uitgevoerd door mensen tewerkgesteld binnen de sociale economie, via een circulair systeem. Herbruikbare spullen krijgen een tweede leven via een geefplein dat we in juni organiseren, de reststromen worden via verwerking door Mirom herbenut als warmte voor het warmtenet."





"Mooi meegenomen"

Zo'n 200 mensen schreven zich in voor de groepsaankoop. Ook Ine Lobelle uit de Diksmuidsesteenweg. "Zeven jaar geleden vernieuwden we ons dak maar omdat we niet van plan waren de zolder te gebruiken, kozen we toen voor vloerisolatie. Ondertussen hebben we nood aan een bureauruimte. Daarvoor willen we de zolder gebruiken en daarom kiezen we voor de groepsaankoop dakisolatie. De zolderopruiming is mooi meegenomen. We hebben nog heel wat babyspulletjes staan die de deur uit mogen." (CDR)