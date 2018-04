Stad herstelt klein erfgoed in ere inventaris van 105 stuks historisch, religieus en militair erfgoed SAM VANACKER

25 april 2018

02u34 0 Roeselare In de Mariamaand liggen de kapelletjes er steeds piekfijn bij. In Roeselare is dat deels te danken aan een huzarenstukje waar de stad al twee jaar mee bezig is. Met het project 'Klein Erfgoed' werden al 105 stukjes erfgoed zorgvuldig geïnventariseerd. Stelselmatig worden de versleten kapelletjes en oorlogsmonumenten in ere hersteld.

"Laat ons in de eerste plaats de stille weldoeners bedanken die op eigen houtje ons historisch, religieus en militair erfgoed in ere houden", opent cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "Maar ook de mensen van de Stedelijke Ateliers en leerwerkplaats Doe-Kit verdienen een pluim voor hun werk."





Dat werk begon in 2016 met een grondige inventarisatie van het kleine Roeselaarse erfgoed, zowel op openbaar als op privé-terrein. Vorig jaar werd gestart met de renovatie van de monumenten en intussen staat de teller op veertien afgewerkte projecten, met nog minstens acht stuks in uitvoering.





"Eerst hebben we alle 105 de stukjes klein erfgoed op foto gezet, waarna we een kleurcode betreffende de dringendheid toekenden", legt cultuurbeleidscoördinator Stijn De Zaeytijd uit. "Ongeveer tachtig procent kreeg meteen een groene kleur, maar op een twintigtal plaatsen was onderhoud duidelijk nodig. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden de herstellingen ofwel in eigen beheer uitgevoerd, ofwel door de mensen van sociale werkplaats Doe-Kit. In extreme gevallen deden we een beroep op een gespecialiseerde firma."





Een greep uit wat al onder handen genomen werd: de Koortskapel in de Oostnieuwkerkesteenweg, het kruisbeeld in de Sterrebosdreef, het kapelletje in de Schierveldestraat, het Mariabeeld in de Batavialaan en het kapelletje in de Kermisstraat.





Peter- of meterschap

Dirk Lievens benadrukt dat het project niet eindigt bij het herstel van het laatste Mariabeeldje.





"We zouden graag per object starten met een peter-of meterschap, terwijl we ook graag de verschillende verhalen die verbonden zijn aan de erfgoedobjecten willen optekenen. Ook een toeristische wandeling is zeker een optie. Maar daarvoor zoeken we de Roeselarenaars die in stilte het erfgoed in hun hart dragen. De buurvrouw om de hoek die ervoor zorgt dat het buurtkapelletje er mooi bij ligt. Of het koppel dat af en toe een bloemetje legt onder het kruisbeeld."





Wie het schoentje past, kan terecht op vrijetijd@roeselare.be. Wie nog ergens een verdoken stukje klein erfgoed weet liggen, kan dat melden via 1788.