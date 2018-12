Stad hangt alcoholtester op kerstmarkt: “Feestvieren mag, maar doe het veilig” Roeselare lanceert preventiecampagne ‘Hou je maten in de gaten’ Charlotte Degezelle

06 december 2018

16u33 0 Roeselare Om overmatig drankgebruik te voorkomen op de kerstmarkt, lanceert het Roeselaarse stadsbestuur de preventiecampagne ‘Hou je maten in de gaten’. Wie na enkele jenevers of glazen glühwein geen risico wil nemen in het verkeer, kan zichzelf testen, want in de Kerstplaza bij de ijspiste zal een alcoholtester hangen.

“Er moet zeker gefeest kunnen worden op de kerstmarkt”, zegt welzijnsschepen Filiep Bouckenooghe (Groen). “Maar in het verleden zijn er wel wat incidenten geweest door overmatig drankgebruik en dat willen we vermijden. Het moet leuk en veilig blijven en daarom gaan we voortaan feesten met enkele spelregels.”

Preventiecampagne

Eerder vaardigde burgemeester Kris Declerq al een verbod uit voor alcohol sterker dan 35 graden en moeten uitbaters die alcohol serveren op de kerstmarkt verplicht sluiten van 12 tot 19 uur op 18 december, de laatste examendag van het middelbaar. Verder mag drank niet meer in glazen geserveerd worden en mogen ook bezoekers van de kerstmarkt geen flessen bij zich hebben. “Aansluitend lanceren we nu de preventiecampagne ‘Hou je maten in de gaten’. We roepen onze inwoners en bezoekers van de stad op zorg te dragen voor de mensen om zich heen”, legt schepen Bouckenooghe uit. Een ludieke cartoon van Lectrr, die te zien is op de kerstmarkt en in de omliggende cafés, zet die boodschap extra in de verf.

Taxidiensten

Opmerkelijkst alvast is dat er tijdens de kerstmarkt, tot en met 6 januari, een alcoholtester in de Kerstplaza aan de ijspiste staat opgesteld. “Met die tester kun je snel en nauwkeurig je alcoholintoxicatie opmeten. Als je na enkele glaasjes glühwein onzeker bent of je nog wel achter het stuur mag, kun je jezelf testen. We hebben bij de alcoholtester ook de nummers van de lokale taxidiensten opgehangen, zodat er alternatief vervoer paraat staat.” De kerstmarkt wordt gezien als proefproject voor de alcoholtester. “Dit exemplaar hebben we in bruikleen van het Fonds Emilie Leus. We willen nagaan of het de moeite waard is om zelf zo’n toestel te kopen om permanent in de uitgangsbuurt of de parkings te hangen.”

Ook werden alle herbruikbare bekers die in de chalets gebruikt worden bedrukt met het logo ‘Hou je maten in de gaten. “Tot slot kregen alle chalethouders en uitbaters van de omliggende cafés ook een infopakket toegestuurd. Dat bevat onder andere uitleg voor het personeel. Zeker in de kerstchalets zien we vaak mensen met weinig horeca-ervaring die moeite hebben om alcohol te weigeren aan iemand die al te veel op heeft. We willen zorgen dat ze sterker in hun schoenen staan.”