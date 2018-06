Stad en VABI willen van Veldstraat 'eetbare' straat maken 28 juni 2018

02u28 0 Roeselare Als het van de stad Roeselare en het Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut (VABI) afhangt, wordt de meterslange kale muur in de Veldstraat dit najaar beplant met kruiden en leifruit. De bewoners mogen alles wat wordt gekweekt opeten in ruil voor hun hulp.

Een blinde muur van zo'n 200 meter lang maakt de Veldstraat allesbehalve aantrekkelijk. Daar willen de stad en het VABI, wiens domein de muur afsluit, graag verandering in brengen. Het VABI is bereid om samen met hun leerlingen de muur te beplanten, maar rekent ook op de hulp van de buren.





Die buren werden uitgenodigd op een infomomentje in de school waar ze de plannen te horen kregen. "We denken eraan leifruit aan te planten op twee stroken. Denk daarbij aan boompjes met een stam van een 60-tal centimeter zodat de appels en peren die eraan groeien vlot te plukken zijn", zegt leerkracht tuinaanleg Frederik Boudrez. "Daaronder voorzien we wintergroene kruiden als salie, oregano, rozemarijn,... Over de rest van de lengte kunnen we eventueel het voetpad weghalen en bloemenmengsels planten."





"De parkeerplaatsen verdwijnen sowieso niet", pikt Griet Buyse van de groendienst in. "We gaan niet zomaar voor een mooie groene muur. Het moet meer zijn dan sier alleen, een positief buurtverhaal voor iedereen." De buurt wil zich engageren voor het onderhoud. De komende maanden krijgt de buurt nog de tijd om na te denken over het voorstel. Het aanplanten van de eetbare muur zou starten in november.