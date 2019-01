Stad brengt opnieuw muzikanten in Roeselaarse woonkamers CDR

16 januari 2019

De eerste editie van de huiskamerconcerten Villa Roslar leidde vorig jaar tot 55 concerten waar niet minder dan 1.500 toeschouwers genoten van blues, jazz, klassiek, pop, funk,… Een vervolg kon dus niet uitblijven. “Voor 2019 prikten we twee weekends voor Villa Roslar: van vrijdag 22 tot en met zondag 24 maart en van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december”, vertelt Tine Eeckhout van de dienst Cultuur. “We zoeken daarvoor opnieuw gastheren- en vrouwen die hun huiskamer of een andere leuke locatie willen openstellen en muzikanten. Als gastheer of – vrouw moet je een 20-tal mensen kunnen verwelkomen. De helft van je publiek mag gevormd worden door vrienden, familie, buren,… De andere helft door mensen die zich inschrijven bij Stad Roeselare. Men is vrij om een kleine bijdrage te vragen. De muzikanten moeten op één of andere manier een link met Roeselare hebben, bereid zijn tegen een kleine vergoeding op te treden en beschikken bij voorkeur over een kunstenaarskaart.” “Als Stad zorgen wij voor alle praktische beslommeringen”, pikt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V) in. “Van Sabam tot voldoende stoelen.”

Meer info en inschrijven kan via www.roeselare.be/formulier/formulier-huiskamers en www.roeselare.be/formulier/formulier-muzikanten.