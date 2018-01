Stad brengt muzikanten in Roeselaarse woonkamers 02u48 0 Couvreur Medewerkers van de stad kregen al een voorproefje van de huiskamerconcerten tijdends hun middagpauze met de band Sweet Chili.

Om muzikanten een podium te geven en Roeselarenaars aan te zetten om hun woning open te stellen als podiumplek lanceert stad Roeselare het project Iedereen Muziek.





"Het is de bedoeling dat er concerten plaatsvinden bij Roeselarenaars in de woonkamer, hun kelder, zolder, bedrijf of zelfs kasteel", duidt schepen van cultuur Dirk Lievens (CD&V).





"Dit van vrijdag 9 tot en met zondag 11 februari en van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april. Nu doen we een oproep naar mensen die een publiek van minimum 20 personen willen verwelkomen en muzikanten die gratis of tegen een kleine vergoeding willen optreden. Tussen beide groepen van cultuurmakers voorzien we ook nog een meet and greet. De gastheren en - dames zijn vrij om al dan niet een kleine of vrije bijdrage te vragen voor het concert en wij als stad regelen praktische zaken als SABAM en voldoende stoelen. Van de muzikanten verwachten we dat ze een link hebben met onze stad. In een tweede fase worden huiskamers en muzikanten gelinkt en uiteindelijk zal het publiek kunnen inschrijven via het Vrijetijdspunt." Meer en inschrijven via www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/muziek/iedereen-muziek-huiskamerconcerten. (CDR)