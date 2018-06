Staande ovatie voor uittredende Mister Gay 04 juni 2018

02u38 0

Het jaar van Mister Gay Belgium Jaimie Deblieck (19) uit Roeselare zit er sinds dit weekend definitief op. Op de verkiezingsavond van zijn opvolger, kreeg Jaimie na zijn slotwoord een staande ovatie van het publiek.





Jaimie Deblieck was de jongste Mister Gay uit de geschiedenis, maar hij slaagde erin om duidelijk zijn stempel te drukken op zijn verkiezingsjaar. "Ik heb een fantastisch jaar achter de rug", sprak Jaimie Deblieck geëmotioneerd. "Ik heb 365 dagen lang schitterende dingen mogen doen. Dat ik in de top tien eindigde van Mister World, was onlangs de kers op de taart. Het doet raar dat dit avontuur nu voorbij is. Maar ik zie het niet als een einde, maar hopelijk als een begin van veel nieuwe dingen. Ik heb het niet altijd even gemakkelijk gehad en werd begin dit jaar nog slachtoffer van gaybashing in mijn eigen thuisstad Roeselare. Ik heb toen mijn verhaal gedaan, en hoop daar veel mensen mee geholpen te hebben. Wanneer je valt, moet je niet blijven liggen. Het is door recht te staan en door te gaan, dat je sterker wordt." (JSA)