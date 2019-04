Sprookjestoren wordt nieuwe landmark in Bergmolenbos Charlotte Degezelle

02 april 2019

18u58 3 Roeselare Tegen 2021 verrijst in het Bergmolenbos, vlakbij de Bergstraat en Museum L, een 30 meter hoge uitkijktoren. Het uitverkoren ontwerp is volledig opgetrokken uit baksteen en doet sprookjesachtig aan dankzij de torenkamer, de kijkgaten,... Voor de realisatie trekt de Stad 435.000 euro uit, de provincie en Westtoer investeren 225.000 euro.

Met het project Horizon 2025 willen de provincie West-Vlaanderen en Westtoer tegen 2025 een 25-tal uitkijkpunten creëren verspreid over de provincie. Het gaat zowel om het bouwen van nieuwe torens als het inrichten van uitkijkpunten in bestaande gebouwen. Ook Roeselare krijgt straks z’n eigen uitkijkpunt op grond van het Agentschap Natuur en Bos in het Bergmolenbos. “De bedoeling is dat het Roeselaarse uitkijkpunt klaar is tegen 2021”, weet gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Vanaf dan zal de uitkijktoren dagelijks gratis te bezoeken zijn. Na een stevige beklimming zullen de bezoekers kunnen genieten van een adembenemend uitzicht.” “Het uitkijkpunt moet een cultureel en toeristisch baken voor onze stad worden”, pikt toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) in. “Er is gekozen voor een historische, authentieke locatie hier in het Bergmolenbos. Op deze plek stond vroeger een molen die in 1914 werd kapot geschoten door de Duitsers. De toren wordt 30 meter hoog en wie deze beklimt zal op het uitkijkplatform beloond worden met een fantastisch 360 graden zicht op de weide omgeving en zelfs over het Sterrebos.”

Voor het ontwerp van het uitkijkpunt werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven. Meer dan 60 bureaus stelden zich kandidaat. Zij kregen de opdracht een spookjesachtig ontwerp uit te werken. ”Inspiratie hiertoe was het prachtige Kasteel van Rumbeke aan de overzijde van de Rijksweg”, weet schepen Lievens. Uiteindelijk kwam het ontwerp van atelier vik in samenwerking met AE architecten en BACK architectenbureau als winnaar uit de bus. “Ronde kijkgaten, torenkamers, de lange molenbrug aan de voet van de toren... het ontwerp prikkelt de verbeelding”, oordeelt de schepen. “We zijn alvast van plan om in de toekomst verder in te zetten op dit thema en hier allerhande activiteiten rond sprookjes te organiseren.”

Voor de architecten moet het uitkijkpunt meer zijn dan enkel beleving voor wie de top bereikt. “Een uitkijktoren is veelal enkel leuk als je er bovenop staat. De klim en de afdeling zijn veelal vervelend Wij hebben dan ook gekozen voor beleving op weg naar of van de top”, weet architect Klaas Vanslembrouck. “De toren bevat zowel een ronde als een vierkante trap die elkaar onderweg raken. Zo kies je zelf je eigen route om de toren te beklimmen. Daarnaast voorzien we op drie tussenverdiepingen torenkamers. Die kunnen dienen als rustpunt zonder andere klimmers te hinderen, maar ze kunnen ook gebruikt worden als locatie om wat uitleg te geven aan scholen of als tentoonstellingsruimte. Ook hebben we gedacht aan wie niet in staat is om de toren te beklimmen. Niet door een lift te voorzien want dat is niet haalbaar, maar door in een aparte ruimte beneden een periscoop te installeren waarmee je hetzelfde weide uitzicht als op het uitkijkplatform krijgt.” Leuke details tot slot zijn dat de toren helemaal in baksteen uit de nabijgelegen kleiputten wordt opgetrokken en dat die net zoals het naastgelegen MUZE’UM L op een perfecte noord-zuidas wordt ingeplant.