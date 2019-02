Spoorwegberm wordt kleurrijke groenzone CDR

05 februari 2019

Tussen de Spiraalbrug en de tunnel aan de Traxsite worden deze week heel wat bomen en struiken grondig gesnoeid. Dat snoei- en knotwerk is belangrijk zodat de spoorweg niet gehinderd en de diensttoegangen voor het spooronderhoud niet belemmerd worden. Daarnaast moeten in een latere fase uitheemse planten plaatsmaken voor inheemse heesters en kruiden. Aansluitend worden vervolgens op verschillende locaties bloemenmengsels ingezaaid en inheems bosgoed aangeplant. Zo wil de stad meer kwalitatief, kleurrijk groen in het stadscentrum krijgen. De bloemenmengsels worden ingezaaid via ‘hydroseeding’. “Dit is een techniek waarbij een mengsel van houtvezels, natuurlijke lijm, water en bloemen- en/of graszaden, op de bermen wordt gespoten. Deze aanpak is ideaal voor het inzaaien van grote oppervlaktes en steile hellingen. Het bloemenmengsel is samengesteld uit inheemse bloemen en planten die goed gedijen langs spoorwegbermen”, verduidelijkt natuurschepen Michèle Hostekint (sp.a). “Die kleurrijke inheemse vegetatie heeft veel voordelen. Het is goed te onderhouden en brengt veel kleur op de spoorwegbermen. Bovendien is deze inzaai een verrijking voor de biodiversiteit in de stad en dat is een pluspunt voor bijen, vlinders, vogels en andere nuttige diertjes.”