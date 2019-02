Spirituele beurs in Fabriekspand CDR

25 februari 2019

De jaarlijkse spirituele expo Para Astro is niet meer. Voortaan gaat de beurs door het leven als Spiritual Lifestyle Events en op 3 maart strijkt ze neer in het Fabriekspand langs de Veldstraat. Er zijn lezingen van mensen uit verschillende sectoren gaande van lifecoaches en therapeuten tot helderzienden en astrologen. Maar ook de mensen die het liever wat tastbaarder hebben blijven niet op hun honger zitten. Zo zijn er tal van demonstraties en workshops, waarbij bezoekers met hun eigen ogen kunnen waarnemen hoe iets precies in elkaar zit. Wie op zoek is naar een persoonlijk consult, is op de beurs ook aan het juiste adres. Spiritual Lifestyle Events wil het totaalplaatje brengen en toegankelijk zijn voor iedereen. Zowel voor nieuwsgierigen die een alternatief zoeken om antwoorden te vinden op hun levensvragen, als reeds doorwinterde spiritueel begeesterde mensen die zich willen verdiepen in een specifieke sector. Je kan de beurs bezoeken van 10 tot 17.30 uur. Tickets kosten 7,50 euro en kan je bestellen via https://www.bloom.be/spirituele-expos/spirituele-expo-roeselare.