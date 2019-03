Spiegeltheater brengt ‘Onder Tafel’ naar Ruiterkapel CDR

07 maart 2019

08u19 2 Roeselare Het Spiegeltheater brengt ‘Onder tafel’ in de Ruiterkapel aan de Piljoenstraat in Roeselare. Het stuk is een bewerking van ‘De winter onder tafel’ van Roland Topor door Peter De Graef en in een regie van Johnny De Meyer.

Het Spiegeltheater neemt je mee naar de wereld van de bevallige Florence die in een klein Parijs appartement aan een romanvertaling werkt. Om rond te komen, verhuurt ze de paar vierkante meter onder haar werktafel aan een arme Oost-Europese asielzoeker. Haar onderverhuur blijft echter niet onopgemerkt.

‘Onder Tafel’ is optimistisch sprookje met een haakje naar onze huidige samenleving, maar waarin alles opnieuw goed komt. Er zijn voorstellingen op 16, 17, 20, 23, 25, 27, 30 en 31 maart. Tickets kosten negen euro, studenten betalen zeven euro en houders van een vrijetijdspas vijf euro. Bestellen kan op www.spiegeltheater.be of bij Rik en Maria Sambaer-Maddens op 051/22.54.81 of via rik.sambaer@telenet.be.