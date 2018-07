Speciaal verhuisd om ezels te houden KINDERCOACH HILDE VANTOURNHOUT ZET DIEREN IN BIJ THERAPIE CHARLOTTE DEGEZELLE

27 juli 2018

02u29 0 Roeselare Hilde Vantournhout (50) van Dikke Duim gaat ver in haar job als kindercoach. Ze verhuisde speciaal van de wijk Het Gemet naar de landelijke Kantinestraat om er twee ezeltjes te kunnen houden die ze opleidt en sinds kort ook inzet bij therapie voor kinderen en ouders in moeilijke situaties.

Na 28 jaar als kleuterleidster gooide Hilde Vantournhout het roer in 2016 volledig om. "Ik heb die job altijd graag gedaan en vind het nog steeds super om met kinderen te werken. Maar ik zat in een sleur", vertelt Hilde. Een nieuwe uitdaging vond ze in haar eigen onderwijscarrière. "Ik heb vaak met zorgkinderen gewerkt waar ik ondervond dat problemen op emotioneel of sociaal vlak altijd onderschikt zijn. Daar wou ik op inzetten en werken met kinderen met weinig zelfvertrouwen, die te druk zijn, kampen met driftbuien, niet goed in hun vel zitten maar niet weten waarom,... Maar ook voor hun ouders sta ik paraat."





Hilde startte Dikke Duim en werkt ondertussen twee jaar met kinderen van vier tot 18 jaar en hun ouders. Dit individueel en in kleine groepjes en steeds vanuit een speelse insteek. Sinds kort krijgt ze de hulp van Jules en Lisette, twee ezels. "Tijdens een cursus mindfulness leerde ik een Nederlandse kindercoach kennen die ezels gebruikt in haar therapieën. Hoewel ik bang ben van paarden, was ik direct geïnteresseerd. Ik wou het vooral zelf eens ervaren en schreef me in voor een workshop. Vanaf de eerste minuut ging ik overstag. Ezels zijn altijd heel rustig. Ze wachten af en je kan volledig jezelf zijn bij hen. De dieren zijn bijvoorbeeld perfect om mee te werken met drukke kinderen. Ze houden niet van drukte en zetten dus al snel een stap terug. Dat is de perfecte gelegenheid om te verwoorden wat de oorzaak is en een opener voor een dieper gesprek."





Mensenkennis

Maar ezeltjes houden in Het Gemet was geen optie dus ging Hilde op zoek naar een nieuwe woning. "Niemand had dit verwacht, maar verhuizen was nodig." Vervolgens ging ze op zoek naar geschikte ezeltjes. Die vond ze bij Anegria, een ezelasiel in Sint-Gillis-Waas. Na enkele maanden wennen kon de opleiding van Jules en Lisette startten en nu gebruikt Hilde ze al voor therapie. "Er was direct een klik tussen hen en de kinderen. Jules is vrij kordaat terwijl Lisette eerder afwachtend is. Ze kiezen zelf de kinderen naar wie ze toegaan en hebben echt mensenkennis. Kinderen herkennen zichzelf in hun persoonlijkheid. Momenteel ligt de focus in de therapie op het verzorgen van de dieren. Ondertussen ben ik Jules en Lisette aan het trainen om een parcours af te leggen."





Meer op www.dikkeduim.be.