Sparren vatten vuur aan garagecomplex LSI/AHK

21 december 2018

Achter een garagecomplex langs de Iepersestraat in Roeselare vatten donderdagavond rond half elf enkele sparren vuur. De brandweerpost Roeselare van de zone Midwest kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de vlakbij gelegen garageboxen. Over de oorzaak van de brand is er geen duidelijkheid. Kwaad opzet wordt wel uitgesloten.