Spaghetti smullen voor nieuw time-out lokaal Onze Jeugd CDR

16 januari 2019

07u13 0

School voor buitengewoon secundair onderwijs Onze Jeugd organiseert op vrijdag 8 februari een spaghettiavond. De opbrengst van dit jaarlijks initiatief gaat telkens integraal naar activiteiten en initiatieven ten voordele van de leerlingen van de school langs de Iepersestraat 245. Deze keer zijn de centen bedoeld voor de inrichting van het nieuwe time-out lokaal. Leerlingen, ouders, kinderen, buren, sympathisanten, liefhebbers en andere smulpapen zijn meer dan welkom. De spaghetti is vers, van eigen makelij en wordt ter plaatse warm en hartelijk geserveerd door het personeel. Je kiest voor vegetarisch of niet, met een glas rode wijn of iets anders. En voor wie geen spaghetti lust, zijn er zelfs gegarneerde croques. Er is dit jaar terug een loungebar, voor een aperitiefje vooraf en/of gezellig praten achteraf. De voorgaande edities konden op bijval rekenen van een 200-tal aanwezigen. Dit jaar mikt de school op 250 borden. Als volwassene betaal je 12 euro, voor een kind zes euro. Er kan gegeten worden om 18 en om 20 uur. Reserveren kan tot 31 januari via een mailtje naar onzejeugd@sint-michiel.be of te bellen naar 051/20.58.86.