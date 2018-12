Spaans dancelabel loopt warm voor Roeselaarse dj Bryan V CDR

07 december 2018

Het muzikale kunnen van Bryan Vandecasteele (19), beter gekend onder zijn artiestennaam Bryan V, is opgepikt door Blanco y Negro, het grootste dancelabel in Spanje. Blanco y Negro werkt onder andere ook samen met Lost Frequencies, Dimitri Vegas & Like Mike en Armin Van Buuren. Op vrijdag 14 december brengt het label zijn nummer ‘Hurt’ uit. “Hurt is een samenwerking met de Antwerpse dj Wekho en de Canadese zangeres Yvette Adams, die ik via YouTube gevonden heb”, vertelt Bryan. “Wekho en ik hebben ons tijdens de zomervakantie een week samen opgesloten en ook de samenwerking met Yvette was in een paar weken beklonken. We stuurden het nummer naar Blanco y Negro, dat meteen overtuigd was. Ze stuurden ons meteen, per post, een contract. Hurt is een echte radioplaat waarvan we verwachten dat die in Spanje zeker op de radio te horen zal zijn. De timing is perfect, net tussen alle kerstmuziek moet ons nummer er met kop en schouders bovenuit steken. Via het nummer hopen we voet aan de grond te krijgen in aanloop naar het nieuwe festivalseizoen. Hopelijk mogen we volgende zomer in enkele Spaanse clubs of op festivals aan de slag.”