Sp.a trekt met 'vernieuwers' naar de kiezer 02 juli 2018

Sp.a trekt in oktober onder de noemer 'Sp.a & de vernieuwers' naar de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker wordt Vlaams parlementslid en eerste schepen Michèle Hostekint, die daarmee een duidelijke keuze voor Roeselare maakt. Op plaats 2 prijkt nog huidig sp.a-schepen Henk Kindt, maar op plaats 3 en 4 staan met Giannia Werbrouck en Hadewych Ureel 'vernieuwers'. "Gianna is pedagoge in De Hagewinde en Hadewych runt een eigen yogastudio. Ze brengen frisse ideeën mee naar de tafel, net als bijvoorbeeld Laban Carlier van Barlaban en Jimmy Hostens van stripcollectief Striptic." Andere vernieuwers op de lijst zijn onder meer Laura Ameye, Alban Shabani, Floor Lannoy, Lieselot Werbrouck, Guido Declercq en Alain Verhelst. Meer info op Facebook via 'De Vernieuwers'. (VDI)