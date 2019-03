Sp.a en de Vernieuwers wil meer sensibilisering rond fietsstraat CDR

26 maart 2019

Het gebruik van de Kattenstraat, sinds juni 2017 ingericht als fietsstraat, moet beter volgens Sp.a en de Vernieuwers. “Kan extra sensibilisering van de burger en ook het verruimen van het aantal fietsstraten een mogelijkheid zijn om onze fietsstraat meer te laten floreren?”, vraagt raadslid Gerdi Casier zich af. “We denken ook dat het opfleuren van de plek met bijvoorbeeld bloembakken die het verkeer doen vertragen wel kan helpen. Door de fietsstraat een zekere look and feel te geven, kan het fietscomfort verhoogd worden en wijs je de weggebruikers er bovendien op dat ze een fietsstraat binnenrijden.” Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&) kent de problematiek. “U bent niet de enige die aanvoelt dat er meer gesensibiliseerd moet worden”, reageert ze. “Veel automobilisten houden er helemaal gen rekening met de fietsers. Ook de Fietsersbond wees er ons in het weekend nog op. Vorige week hadden we nog een intern overleg over hoe we de Kattenstraat de opwaardering kunnen geven die ze verdient. De concrete uitwerking volgt binnen enkele maanden. Een uitbreiding van de fietsstraten is op vandaag niet aan de orde. We willen eerst zorgen dat wat er al is nar waarde wordt geschat.”