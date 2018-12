Soubry maakt spaghetti van één meter lang voor Bednet CDR

02 december 2018

15u07 0

Op zoek naar een origineel kerstcadeautje waarmee je tegelijkertijd het goede doel steunt? Speciaal voor de Warmste Week produceerde Soubry spaghetti van één meter lang. Het bedrag van 15 euro per kilo wordt integraal doorgestort aan Bednet, waarbij ernstig zieke kinderen van thuis uit de lessen kunnen blijven volgen. Het unieke collector's item is te bestellen bij Soubry op het nummer 051/22.23.20 . Afhalingen worden georganiseerd in de vestiging in de Verbrandhofstraat in de week van 10 tot en met 14 december. (CDR)