Soubry lanceert spaaractie om gratis pasta te smullen op kamp CDR

05 april 2019

Een kamp is niet compleet zonder spaghetti en/of macaroni. Het is dan ook altijd groot feest wanneer iedereen samen aan tafel schuift en de ketels pasta en saus voorgeschoteld worden. Omdat jeugdverenigingen elke euro kunnen gebruiken, start het Roeselaarse familiebedrijf Soubry, marktleider in pasta in België, een unieke spaaractie om alle verenigingen de kans te geven genoeg pasta voor iedereen bij elkaar te sparen. Voor de beste en snelste spaarders zijn er bovendien leuke prijzen te winnen, zoals het bezoek van een pastabar voor de drie beste verzamelaars en een Mikado XL spel voor de 750 snelste spaarders. Alle details over de actie zijn te vinden op www.soubryopkamp.be, maar begin nu alvast barcodes te verzamelen.