Soroptimist Roslar organiseert debat CDR

01 februari 2019

Soroptimist Roslar organiseert op maandag 18 februari een bevlogen debat met twee gedreven sprekers : moraalfilosoof Patrick Loobuyck en oorlogschirurg Reginald Moreels. Thema van het debat is ‘Houvast in vloeibare tijden’. Moderator van dienst is Chantal Pattyn, netmanager van radiozender Klara en Manager Cultuur VRT, de toon geven. Het debat vindt plaats in De Oude Melkerij in Gits en start om 19.30 uur. Tickets kosten 25 euro (inclusief drinks) en inschrijven kan via sabine.maelfait@skynet.be en overschrijven op BE53 4675 0822 8153.De opbrengst gaat naar de sociale projecten van Soroptimist Roslar.