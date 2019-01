Sollicitatie levert boete én job op LSI

24 januari 2019

13u44

Bron: LSI 0

Een 56-jarige automobiliste uit Hoegaarden moet een boete van 240 euro betalen. Dat besliste de Kortrijkse politierechter. Op 19 februari 2018 reed Anne-Marie V. op weg naar een sollicitatie bij een bedrijf in Roeselare 63 km/u in een zone 30. “Niet vertrouwd met de locatie en de zone 30”, klonk de uitleg van haar advocaat. De vrouw is al jaren vertegenwoordiger en in haar vrije tijd motorrijdster. Om haar verdere loopbaan niet in het gedrang te brengen, zag de politierechter af van een rijverbod. De sollicitatie leverde overigens wél een job op.