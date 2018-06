Soliver overgenomen door AGP Group 18 juni 2018

Soliver NV , producent van ruiten voor auto's en vrachtwagens, is overgenomen door AGP Group. Het Rumbeekse bedrijf werd in 1950 opgericht en was tot nu toe volledig in handen van de familie Bouckaert. Door de overname versterkt AGP hun positie in de autosector. Stefaan Bouckaert, voormalig CEO van Soliver blijft aan binnen het bedrijf als managing director. Soliver telt driehonderd werknemers. (CDR)