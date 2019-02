Solidariteit voor het Gezin lanceert West-Vlaams kraamzorgteam: “Antwoord op de verkorte ligduren in de ziekenhuizen” CDR

25 februari 2019

10u18 0 Roeselare Solidariteit voor het Gezin start vanaf 1 maart met een nieuw kraamzorgteam in West-Vlaanderen. Zeventien verzorgenden en vijf vroedvrouwen staan paraat om nieuwe mama’s en mama’s in spé te helpen.

“Het voorbije jaar hebben we 583 jonge gezinnen bereikt met onze kraamzorg. Dat is goed voor 19.761 uren”, weet Kris Verhalle, teamleider Welzijnszorg Solidariteit voor het Gezin. “Vanaf 1 maart zal een team zich echt focussen op kraamzorg. We willen een antwoord bieden op de verkorte ligduren in de ziekenhuizen.” Iedereen kan een beroep doen op kraamzorg van Solidariteit voor het Gezin, los van bij welke mutualiteit je aangesloten bent. “Onze kraamhulpen, die moeder en kind ondersteunen en ook helpen in het huishouden, gaan tot tachtig uur per gezin aan huis. Vroedvrouwen, bij wie de focus op prenatale zorg ligt, brengen tot negen bezoeken aan huis. Onze klanten betalen maximaal 8,50 euro per uur, maar elk ziekenfonds komt ook tussen. We voelen nu al dat de vraag groot is, maar we hebben al mensen achter de hand om het team uit te breiden.”

Het West-Vlaamse kraamzorgteam is bijzonder vrouwelijk. Enige uitzondering is Wim Dedytscher uit Blankenberge. “Ik werk al tien jaar voor Solidariteit voor het Gezin en verzorg al sinds dag één kraamhulp. Mijn vuurdoop was bij een jong gezin met een tweeling”, vertelt hij. “Ik zie graag kinderen en vind het fantastisch om een kleine bijdrage te kunnen leveren bij de start van hun leven. Veel mama’s vinden het trouwens leuk dat ik als man kraamhulp verleen. Ze vinden het tof dat ik kan meepraten over zaken waar hun eigen man vaak niet van op de hoogte is.”

Meer info op www.solidariteit.be.