Sofimo en SVK realiseren samen sociale huurflats 26 maart 2018

Sociaal Verhuurkantoor (SVK) regio Roeselare vzw en makelaar Sofimo sloegen de handen in elkaar voor de realisatie van een nieuwbouwproject aan Rumbeeksesteenweg 53.





Het project bestaat uit zeven studio's die vanaf april verhuurd worden aan alleenstaanden met een beperkt budget. Er staan nog projecten op til. "We stelden ons drie jaar geleden de vraag waaraan de Roeselaarse huurmarkt het meeste nood heeft en dat zijn studio's", vertelt Pieter Vyncke van Sofimo. "Na onderzoek belandden we bij het SVK. Ook zij merken een stijging van het aantal alleenstaanden. Met hulp van het stadsbestuur werkten wij al drie nieuwbouwprojecten uit die integraal aan het SVK verhuurd zullen worden. De studio's in de Rumbeeksesteenweg zijn ons eerste project. Een tweede project met eenslaapkamerappartementen en ruime studio's langs de Koning-Albert-I-laan staat ook op de planning. Ten derde wordt er binnenkort ook een project gerealiseerd midden in de stad, namelijk in de Hendrik Consciencestraat. Dit is een gevarieerd project dat bestaat uit studio's, één- en twee-slaapkamerappartementen. Allen zullen niet moeten onderdoen voor de nieuwbouw voor eigen bewoning." (CDR)