Sofie Rommens: "Goede reeks voortzetten"

Eerste landelijke (V)

Wytewa Roeselare opent 2018 met een duel op bezoek bij Nijlen.





"Onze tegenstander staat momenteel op de laatste plaats in de rangschikking", weet Sofie Rommens. "Op papier is het dus een wedstrijd die we zeker kunnen winnen. Het blijft echter altijd een heel lastige verplaatsing. We speelden twee weken geen wedstrijd en in januari zijn er aardig wat speelsters die moeten studeren voor hun examens. Het wordt dus niet eenvoudig allemaal. Een goed wedstrijdbegin zal noodzakelijk zijn, zodat we de match direct onder controle hebben. In de heenronde was het een spannende partij die we pas in de slotseconden naar onze hand konden zetten. Nijlen is een fysiek sterke tegenstander die blijft vechten tot het einde. Wij hopen onze goede reeks voort te zetten. De laatste weken voor de winterstop waren we als ploeg heel goed bezig. We zouden normaal een aantal wedstrijden meer moeten kunnen winnen dan in de heenronde. Vaak verloren we met klein verschil, die moeten we naar onze hand kunnen zetten. Ik ben best blij over mijn eigen seizoen ook, nadat ik vorig jaar niet speelde door een zwangerschap. Het was leuk de draad opnieuw op te pikken." (BVDO)