Socialisten vieren 1 mei met stadswandeling, vleugje Elvis en lancering kiescampagne CDR

11 april 2019

09u18 2

1 mei is en blijft de hoogdag van de socialisten. Sp.a en de Vernieuwers organiseert op die dag samen met ABVV, Bond Moyson en het Vermeylenfonds hun Stadsapéro van de toekomst op het Stationsplein. Ze pakken uit met een gevarieerd, dagvullend programma. “We starten om 9.30 uur aan café St. Georges voor een stadswandeling. We stappen richting Stationsdreef waar de architectuur, het industrieel verleden en de geschiedenis van de dreef worden belicht”, vertelt Vanessa Degrendele. “Vanaf 11 uur starten de festiviteiten op het Stationsplein echt. De Illustratie, of Mong van ‘De Vieze Gasten en z’n dochter Tamara Rosseel, brengen een ratatouille van verhaal en lied. Om 12.30 uur trappen we de sp.a campagne voor de nakende verkiezingen af met de voorstelling van onze Vlaamse en federale kandidaten. Elvis herrijst om 14.30 uur dankzij een optreden van The Memphis Truckdrivers en om 16 uur brengt Wolfman Jack een ode aan de muziek uit de jaren ’70. Om 17 uur gaat dj Wouter aan de slag. Doorlopend stilt de foodtruck Little Red barn de honger en hopen we veel spelende kinderen te mogen verwelkomen. Voor hen voorzien we animatie.”