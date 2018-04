Socialisten feesten vier dagen op Stationsplein 18 april 2018

De Roeselaarse socialisten pakken uit met een nieuw concept om de Dag van de Arbeid te vieren: het Stadsfestival van de Toekomst.

Ze verlaten hiervoor na twee jaar het Zuidpand en keren terug naar het Stationsplein waar ze vier dagen op rij allerhande initiatieven organiseren in en rond café St. Georges. "We starten op zaterdag 28 april met onze Jonge Helden-rockrally", zegt Michèle Hostekint. "Op zondag 29 april organiseren we voor het eerst samen met de Vernieuwers het Festival van de Ideeën. We gaan er aan de slag met wilde, rebelse en verfrissende ideeën over de toekomst van Roeselare: over RSL-Les-Bains, onze stad aan het water. Er zijn debatten met straathoekwerker Joos Bonte, Vooruit-directeur Franky Devos en kunstenaar Boccanegra. In de rand organiseert het Vermeylenfonds een stadswandeling en een 'poetry slam'."





Volta RSL

Op maandag 30 april is het tijd voor Volta RSL, in eerste instantie een gratis muziekfestival met optredens van de winnaar van de rockrally, Sister May, Alpha Whale, The Glücks en Rheinzand. "Er zijn doorlopend ook expo's: foto's van de Syrische kunstenaar Abdallah Al Omari en de tentoonstelling Tuopia/Dystopia", zegt Laurent Dewilde. Op maandag 1 mei is er vanaf 11 uur tot slot de traditionele stadsapero, opgeluisterd door Discobar Ernesto en RSL New Stars. Meer op de Facebookpagina's 'Volta RSL' en 'de Vernieuwers'. (CDR)