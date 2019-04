Sociaal Verhuurkantoor schakelt eigen huurders in voor groenonderhoud sociale woningen Sam Vanacker

02 april 2019

13u31 7 Roeselare Het Sociaal Verhuurkantoor is met een proefproject gestart waarbij een team van huurders wekelijks de baan op gaat om de tuintjes van de sociale woningen in Roeselare te onderhouden. “We bieden mensen die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt een zinvolle dagbesteding aan, terwijl ze door het werk ook het goede voorbeeld geven aan andere huurders.”

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) verhuurt in Roeselare 320 woningen en appartementen aan mensen die het moeilijk hebben. Bij een aantal van die woningen hoort ook een tuintje. “Door een gebrek aan kennis of door een gebrek aan middelen wordt dat tuintje vaak wat verwaarloosd”, legt huurdersbegeleider Jonas Hoflack uit. “Tegelijk stellen we vast dat een zinvolle dagbesteding vinden voor mensen die moeilijk hun weg vinden op de arbeidsmarkt niet evident is.”

Pilootproject

Het SVK stapte met een idee naar het stadsbestuur en kreeg groen licht voor het pilootproject ‘Elke Tuin Telt’. “We hebben al onze huurders aangeschreven of ze wilden meewerken”, zegt directeur Machteld Demeulenaere. “Tegelijk gingen we aankloppen bij vzw Weerwerk, die mee het project begeleidt. Veertien huurders toonden interesse en na een selectieronde besloten we te starten met twee teams van twee. Elke dinsdagvoormiddag gaan vier huurders twaalf weken lang samen met enkele medewerkers van de technische dienst op pad om de tuinen van onze sociale woningen onder handen te nemen. Ze krijgen daarvoor een vrijwilligersvergoeding.”

Goede voorbeeld geven

“Met dit project willen we ook en misschien vooral bewustmaking opwekken bij mensen die minder vertrouwd zijn met onze wooncultuur”, gaat schepen van Welzijn Bart Wenes (CD&V) verder. “Als huurders zien hoe er in hun tuin gewerkt wordt, kunnen we hen hopelijk warm maken om zelf beter hun tuintje te verzorgen. Tijdens het onderhoud worden de huurders ook uitgenodigd om mee de handen uit de mouwen te steken.”